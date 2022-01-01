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Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
О персоне
Фильмография
Вероника Пляшкевич
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Дата рождения
22 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Жодино, СССР (Беларусь)
Рост
169 см
Биография Вероники Пляшкевич
Родилась 22 ноября 1984 года. Жодино, СССР (Беларусь).
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Фильмография Вероники Пляшкевич
Она сердится
2019, Россия / Казахстан
0.0
Внутри себя
триллер
2018, Беларусь
6.0
Следы на воде
исторический
2017, Беларусь
0.0
Красавец и чудовище
мелодрама
2014, Россия
5.0
На перепутье
комедия, драма
2011, Беларусь
5.0
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