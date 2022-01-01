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Вероника Пляшкевич

Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
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Дата рождения
22 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Жодино, СССР (Беларусь)
Рост
169 см
Биография Вероники Пляшкевич

Родилась 22 ноября 1984 года. Жодино, СССР (Беларусь).

Фильмография Вероники Пляшкевич
Она сердится
Она сердится
2019, Россия / Казахстан
0.0
Внутри себя
Внутри себя
триллер 2018, Беларусь
6.0
Следы на воде
исторический 2017, Беларусь
0.0
Красавец и чудовище
Красавец и чудовище
мелодрама 2014, Россия
5.0
На перепутье
На перепутье
комедия, драма 2011, Беларусь
5.0
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