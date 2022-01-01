Притчи-2, 2011

"Притчи 2" это долгожданное продолжение фильма "Притчи", так полюбившегося зрителю. Снова три рассказа, снова те же герои. Новые жизненные ситуации, где люди ищут компромисс, учатся на своих ошибках, и с верой в Бога исправляют свои огрехи. Первая история «Лампадка» о послушнике, том самом, что ходил на кладбище ругать покойников. "Не суди и не судим будеши". Снова игумен монастыря преподает молодому послушнику, а через него и нам, назидательный урок смирения и неосуждения ближних. Вторая история "Рубашка" - это история о набожной женщине Марии, которая тоже нам знакома из истории "Как Спаситель в гости ходил", здесь она уже исправилась и своей жизнью учит, как нам нужно "творить добро ненавидящим нас". Третья история "Трое нас, Трое Вас" - это простая история в себе несет глубокий смысл. Как Бог через простоту веры одних смиряет сердце "думающих о себе высоко".