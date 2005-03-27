«Анатомия страсти» — многосерийное драматическое шоу, созданное по заказу телеканала AMC. Премьера первого сезона прошла в 2005 году. С того момента было снято более 15 сезонов. Сюжет сериала разворачивается вокруг сотрудников крупной больницы Сиэтла. Главные герои постоянно спасают и теряют человеческие жизни, крутят друг с другом служебные романы, открыто враждуют и просто конфликтуют, строят интриги и рушат свои карьеры. Как правило, личные отношения оказывают самое серьезное влияние на их работу.