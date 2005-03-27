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Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Постер к сериалу Анатомия страсти
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
20 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти
Анатомия страсти (2005 - …) Grey's Anatomy 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 399 часов 0 минут
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О чем сериал

«Анатомия страсти» — многосерийное драматическое шоу, созданное по заказу телеканала AMC. Премьера первого сезона прошла в 2005 году. С того момента было снято более 15 сезонов. Сюжет сериала разворачивается вокруг сотрудников крупной больницы Сиэтла. Главные герои постоянно спасают и теряют человеческие жизни, крутят друг с другом служебные романы, открыто враждуют и просто конфликтуют, строят интриги и рушат свои карьеры. Как правило, личные отношения оказывают самое серьезное влияние на их работу.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Shonda Rhimes
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл Dr. Isobel "Izzie" Stevens
Патрик Демпси
Патрик Демпси Dr. Derek Shepherd
Кейт Уолш
Кейт Уолш Dr. Addison Forbes Montgomery
Сандра О
Сандра О Dr. Cristina Yang
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн Dr. Mark Sloan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Анатомия страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 9 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 27 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 3 Сезон 3
2006, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2007, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2010, 22 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2011, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2012, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2013, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2015, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 24 эпизода
 
Анатомия страсти - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2018, 25 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2019, 21 эпизод
 
Анатомия страсти - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2020, 17 эпизодов
 
Анатомия страсти - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 19 / Season 19
TBA,
 
Новости о сериале
У шоураннера «Анатомии страсти» Кристы Вернофф есть масса идей для окончания сериала
У шоураннера «Анатомии страсти» Кристы Вернофф есть масса идей для окончания сериала
Появился первый проморолик восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
Появился первый проморолик восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
Эбигейл Спенсер вернется к роли Меган Хант в восемнадцатом сезоне «Анатомии страсти»
Эбигейл Спенсер вернется к роли Меган Хант в восемнадцатом сезоне «Анатомии страсти»
Кадры из сериала
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