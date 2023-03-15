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Киноафиша Новости Подросток спасает мифическое существо в трейлере приключенческого фэнтези «Чупа»

Подросток спасает мифическое существо в трейлере приключенческого фэнтези «Чупа»

15 марта 2023 13:48
Подросток спасает мифическое существо в трейлере приключенческого фэнтези «Чупа»

Семейный фильм, снятый сыном Альфонсо Куарона, выйдет на экраны в апреле.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер приключенческого фэнтезийного фильма «Чупа» (Chupa). Главные роли в картине исполняют Ивэн Уиттен («Мона Лиза и кровавая Луна»), Кристиан Слэйтер («Мистер Робот») и Демиан Бичир («Лучшая жизнь»).

Лента повествует о застенчивом 13-летнем мальчике Алексе (Уиттен), который отправляется на каникулы в Мексику, чтобы впервые встретиться со своей большой семьей. Там он знакомится со своим дедом и бывшим чемпионом по рестлингу Чавой (Бичир), энергичным двоюродным братом Мемо (Николас Вердуго) и бесстрашной модной кузиной Луной (Эшли Сиарра). Стоит Алексу лишь немного привыкнуть к обстановке, как он случайно встречает таинственное мифическое существо, живущее под сараем его дедушки. Загадочный зверек оказывается детенышем легендарного чупакабры, воспетого местным фольклором как безжалостный хищник, питающийся скотом. Вскоре Алекс узнает, что его нового друга разыскивает зловещий ученый Ричард Куинн (Слэйтер). Он решает отправиться в путешествие, чтобы защитить детеныша и разыскать его родных.

Режиссером выступает Хонас Куарон («Пустыня»), сын Альфонсо Куарона. Сценарий написали Шон Кеннеди Мур («МегаМен: Полный заряд»), Джо Барнатан («Бен 10») и Маркус Райнхарт («Соник Прайм»). Функции продюсеров исполняют Крис Коламбус («Гарри Поттер и философский камень»), Майкл Барнатан («Двухсотлетний человек»), Дж. Мак Браун («Отступники») и другие.

«Чупа» выйдет на Netflix 7 апреля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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