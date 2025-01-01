Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны. Марк Овчинников, молодой сотрудник уголовного розыска, расследует кражу бесценной коллекции картин, конфискованных советской властью из имения князя Тихвинского. След ведет к некому Тараканову, бывшему управляющему князя, которому помогает известный аферист по прозвищу Маркиз.
К такому же выводу приходит криминалист старой школы, Прокофий Доброво. Опытный и молодой следователи вынуждены объединиться, чтобы отыскать сокровища. Но самым неожиданным их союзником становится сам Маркиз…
Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников…
|24 апреля 1972
|СССР