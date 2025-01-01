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Достояние республики

Dostoyanie respubliki 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны. Марк Овчинников, молодой сотрудник уголовного розыска, расследует кражу бесценной коллекции картин, конфискованных советской властью из имения князя Тихвинского. След ведет к некому Тараканову, бывшему управляющему князя, которому помогает известный аферист по прозвищу Маркиз.

К такому же выводу приходит криминалист старой школы, Прокофий Доброво. Опытный и молодой следователи вынуждены объединиться, чтобы отыскать сокровища. Но самым неожиданным их союзником становится сам Маркиз…

  • Исай Кузнецов, сценарист фильма, объяснил его направленность на подростковую аудиторию тем, что только в детском фильме советская цензура дала бы пропуск такому персонажу, как Маркиз, представителю криминалитета, выставленному в положительном свете.
  • Виктор Галкин, исполнивший роль беспризорника Иннокентия, в дальнейшем не пожелал связать свою жизнь с кино.
  • Роль графини Тихвинской оказалась последней для знаменитой советской актрисы Ольги Андреевой.
  • Автором анимационных эффектов, использованных в фильме, стал великий мультипликатор Юрий Норштейн.
  • Ставшая необычайно популярной «Песня о шпаге», написанная Юрием Энтиным на музыку Евгения Крылатова, создана в соавторстве с исполнившим ее Андреем Мироновым: актер сам пожелал исполнить нечто экспрессивное под конец фильма.

Весна 1918 года. Тараканов, управляющий имением князя Тихвинского, с помощью бывшего придворного учителя фехтования Маркиза и беспризорника Кешки, похищает из покинутого хозяевами поместья коллекцию полотен и скульптур. Надеясь переправить ее за границу, преступники кочуют с цирковой труппой, а по их следу идет неутомимый сотрудник уголовного розыска — Макар Овчинников…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 24 апреля 1972
Дата выхода
24 апреля 1972 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Dostoyanie respubliki, Geraubte Schätze, Hárman a kincs nyomában, The Property of Republic, Достояние республики
Режиссер
Владимир Бычков
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Юрий Толубеев
Юрий Толубеев
Виктор Галкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
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Достояние республики

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