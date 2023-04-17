Узнали только преданные фанаты: чьим голосом на самом деле говорит Пятачок (фото)

Не секрет, что Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе озвучила талантливая советская актриса Ия Саввина. Ее голос очаровал как взрослых, так и самых юных зрителей, но мало кто из них узнал правду. На самом деле к озвучиванию друга медвежонка имеет отношение и другая знаменитость.

Саввина призналась, что долго и мучительно думала над тем, как лучше «сделать Пятачка». Эти размышления натолкнули артистку на мысль о том, что забавный поросенок должен говорить в точности как Белла Ахмадулина.

В работе над мультфильмом актриса использовала интонации и «хрустальность» голоса известной писательницы. Преданные фанаты Беллы Ахатовны тут же узнали ее нотки в речи Пятачка. Поэтесса также догадалась, что невольно приложила руку к созданию милого персонажа. Этому Ахмадулина была только рада.

Позднее она поблагодарила Саввину за ее эксперимент. В телефонном разговоре лирик сказала Ии Сергеевне: «Спасибо, что вы подложили мне не свинью, а прелестного поросенка».