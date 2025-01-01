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Александр Розенбаум Alexander Rosenbaum
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Александр Розенбаум

Alexander Rosenbaum

Дата рождения
13 сентября 1951
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Биография Александра Розенбаума

Александр Яковлевич Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, актёр кино и врач. Родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде.

Получив медицинское образование, Розенбаум работал врачом, но всероссийскую известность обрёл как бард и исполнитель собственных песен. Его творчество охватывает широкий спектр жанров — от городского романса до военной и лирической песни. Помимо музыкальной карьеры, Розенбаум снимался в кино и принимал участие в общественной и политической жизни.

Он является полковником медицинской службы запаса, народным артистом Российской Федерации (2001), а также депутатом Государственной думы IV созыва (2003–2007).

Популярные фильмы

Друг 7.5
Друг (1987)
Сайд-степ 3.0
Сайд-степ (2008)

Фильмография Александра Розенбаума

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 1 Композитор 1
Сайд-степ 3
Сайд-степ
криминал, мелодрама 2008, Россия
Друг 7.5
Друг Drug
драма, мелодрама 1987, СССР

Творческий путь Александра Розенбаума

Александр Розенбаум один из немногих артистов старой школы, который знаком даже зумерам.

Александр Розенбаум, от бедного медика до «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла

Александр Розенбаум, от бедного медика до «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла

Новости личной жизни Александре Розенбауме
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