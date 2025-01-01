Александр Розенбаум

Александр Яковлевич Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, актёр кино и врач. Родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде.

Получив медицинское образование, Розенбаум работал врачом, но всероссийскую известность обрёл как бард и исполнитель собственных песен. Его творчество охватывает широкий спектр жанров — от городского романса до военной и лирической песни. Помимо музыкальной карьеры, Розенбаум снимался в кино и принимал участие в общественной и политической жизни.

Он является полковником медицинской службы запаса, народным артистом Российской Федерации (2001), а также депутатом Государственной думы IV созыва (2003–2007).