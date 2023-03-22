На молоденьких еще не тянуло: с кем крутила роман замужняя Надежда Бабкина (фото)

Личная жизнь Надежды Бабкиной всегда интересовала ее поклонников. Официально артистка была замужем только один раз, но этот брак не сделал ее счастливой. В 70-х супругом Бабкиной стал музыкант Владимир Заседателев. Он был барабанщиком и играл в коллективах «Самоцветы» и «Лейся, песня». Владимир сильно комплексовал из-за того, что ему было уготовано «теневое» место на сцене, в то время как его жена руководила ансамблем и находилась в центре внимания.

Заседателев находил утешение в объятиях других женщин, пока супруга была на гастролях. Впрочем, саму Надежду Георгиевну тоже нельзя назвать безгрешной. Она, будучи замужем, позволила себе интрижку на стороне. Избранником артистки стал бард Александр Розенбаум. Он был моложе нее всего на два года — тогда Бабкину еще не тянуло на юнцов. Однако их страстные отношения ни к чему не привели. Видимо, оба оказались «крепкими орешками».

А Заседетелев вскоре подал на развод, причем сделал это за спиной у Бабкиной. Тогда артистка решила, что отныне посвятит себя карьере, а не мужчинам.