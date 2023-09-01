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«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума

1 сентября 2023 09:00
«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума

Таким артиста не вспомнит уже никто.

Александр Розенбаум известен всем не только своими песнями, но и узнаваемым имиджем. Гитара, пышные усы, очки и неизменная лысина — именно таким барда знает сегодня каждый зритель. Сложно поверить, что в молодости исполнитель мог похвастаться пышной шевелюрой.

Терять волосы Александр Яковлевич начал очень рано. Уже в 23 года на его голове появилась солидная лысина, но тогда ее еще обрамлял венчик из собственных волос артиста. А вот в более юные годы Розенбаум был кудрявым красавцем. Хотя фирменные усы певец еще не отрастил, волос на его голове было более чем достаточно.

Полностью лысым бард стал уже по собственной инициативе. В конце 80-х он посетил США и увидел, что большинство чернокожих спортсменов выступают в НБА с полностью обритыми головами. Розенбауму понравился такой стиль, и он решил избавиться от остатков волос. После этого они росли уже только над губой.

«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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