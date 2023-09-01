«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума

Александр Розенбаум известен всем не только своими песнями, но и узнаваемым имиджем. Гитара, пышные усы, очки и неизменная лысина — именно таким барда знает сегодня каждый зритель. Сложно поверить, что в молодости исполнитель мог похвастаться пышной шевелюрой.

Терять волосы Александр Яковлевич начал очень рано. Уже в 23 года на его голове появилась солидная лысина, но тогда ее еще обрамлял венчик из собственных волос артиста. А вот в более юные годы Розенбаум был кудрявым красавцем. Хотя фирменные усы певец еще не отрастил, волос на его голове было более чем достаточно.

Полностью лысым бард стал уже по собственной инициативе. В конце 80-х он посетил США и увидел, что большинство чернокожих спортсменов выступают в НБА с полностью обритыми головами. Розенбауму понравился такой стиль, и он решил избавиться от остатков волос. После этого они росли уже только над губой.