Смотреть без слез невозможно: фото Александра Розенбаума потрясло народ

С недавних пор Александр Розенбаум редко появляется на публике. Если он и выходит в свет, то предпочитает держаться подальше от фотокамер. Как оказалось, на то есть своя причина.

Коллега певца Николай Басков обнародовал в своих социальных сетях ролик, в кадрах которого можно увидеть, что случилось с исполнителем хита «Вальс-бостон». Интернет-пользователи отметили, что смотреть без слез на Розенбаума невозможно — так сильно он изменился.

Возраст сделал свое дело: лицо 71-летнего артиста покрылось пигментными пятнами и глубокими морщинами, а от некогда густых усов практически ничего не осталось. К слову, музыкант не скрывает, что его состояние оставляет желать лучшего. В рамках одной из программ он признался, что часто жалуется на свое самочувствие. По уверению звезды, нередко ему становится плохо прямо на сцене.