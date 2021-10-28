«Проклятый Хэллоуин»: Рецензия Киноафиши

Провинциальный городок Нью-Салем, канун Хэллоуина. Диджей местной радиостанции 666 FM Чилли Билли и его продюсер Пол рассказывают слушателям жуткие истории, но в итоге сами становятся героями одной из них.

Идея антологии ужасов, приуроченной к определенному празднику, далеко не нова: наиболее удачным примером, пожалуй, является фильм ужасов «Кошелек или жизнь» режиссера Майкла Догерти 2007 года, спродюсированный Брайаном Сингером. С тех пор хэллоуиновские сборники страшилок с переменным успехом штурмуют большие экраны каждый октябрь. Сам же концепт хоррор-альманаха процветает со времен работ британской студии Amicus, еще в 70-е предвосхитивших и «Калейдоскоп ужасов» Ромеро, и культовые «Байки из склепа».

Проклятый Хэллоуин

Безвестные режиссеры «Проклятого Хэллоуина» Скотт Хансен и Дезри Коннелл (на их счету лишь ультрабюджетный мистический триллер «Эксперимент «Одержимость»), также выступившие сценаристами, продюсерами, монтажерами и операторами своего детища, не стали изобретать велосипед и взяли за основу готовый шаблон, проверенный десятилетиями. Дуэт объединяет серию пугающих короткометражек болтовней двух радиоведущих в исполнении единственных звезд каста — вокалиста метал-группы Slipknot Кори Тейлора и Зака Гэллигана, прославившегося благодаря дилогии «Гремлины». Есть здесь и типичный для формата монстр, подобно Сэму из творения Догерти переходящий из одной новеллы в другую. К сожалению, в «Проклятом Хэллоуине» оным является невзрачный клоун-убийца с постера, грим которого вызывает разве что усмешку. Да и внятно связать разноплановые страшилки между собой, как это было в фильме «Кошелек или жизнь», с его помощью авторам тоже не удалось.

Кинокартину открывает сцена, в которой пьяный водитель грузовика насмерть сбивает пешехода, после чего дается короткая история малолетнего хулигана, уничтожавшего праздничные тыквы и поплатившегося за это жизнью. Обе зарисовки призваны настроить зрителя на нужный лад перед основными новеллами, но на деле оказываются абсолютно инородными и лишь сбивают с толку. В следующем сегменте выясняется, что у реднека из вступления есть дочь, мечтавшая провести канун Дня Всех Святых в компании друзей, выпрашивая конфеты у соседей. Вместо этого, она остается запертой на ключ у себя в комнате. Вот только девочка, облаченная в наряд ведьмы, отнюдь не так проста: ей под силу оживлять собственные рисунки, что приводит к кровавой расправе над ненавистным отцом.

Проклятый Хэллоуин

Далее по заветам хоррор-альманаха следуют байки на любой вкус: нашлось место и для обыгрывания городской легенды про лезвия в конфетах, и для столкновения некрофилки с зомби, и для борьбы драгдилера с демоном, а также целого ряда прочих чудных миниатюр, ожидаемо ведущих к развязке с участием их авторов — диджеев Билли и Пола. Некоторые короткометражки, невзирая на скудный бюджет и отсутствие мало-мальски оригинальных идей, действительно неплохие. Кроме того, поклонников жанра обрадуют практические эффекты, выдержанные в духе 80-х, удачное разбавление кровавых убийств черным юмором, а также мастерски воссозданная атмосфера праздника с эстетикой комиксов Creepshow.

Очевидно, «Проклятый Хэллоуин» не самый выдающийся фильм ужасов 2021 года, который стирается из памяти сразу же после выхода из кинотеатра. Но как разовый аттракцион в канун Дня Всех Святых он подойдет идеально.