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Найджел Брюс
Nigel Bruce
Киноафиша
Персоны
Найджел Брюс
Найджел Брюс
Nigel Bruce
Дата рождения
14 февраля 1895
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
8 октября 1953
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Ребекка
(1940)
8.0
Огни рампы
(1952)
7.3
Шерлок Холмс: Ночной террор
(1946)
Фильмография Найджел Брюс
8
Огни рампы
Limelight
драма, комедия, мелодрама, мюзикл
1952, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Джулия плохо себя ведет
Julia Misbehaves
мелодрама, комедия
1948, США
6.9
Две миссис Кэрролл
The Two Mrs. Carrolls
криминал, нуар, драма
1947, США
6.9
Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
Dressed to Kill
триллер, детектив
1946, США
7.3
Шерлок Холмс: Ночной террор
Terror by Night
триллер, детектив
1946, США
7.1
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
The Pearl of Death
детектив
1944, США
7.1
Паучиха
The Spider Woman
триллер, драма
1944, США
7.1
Лесси возвращается домой
Lassie Come Home
семейный, приключения, драма
1943, США
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Новости о Найджел Брюс
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