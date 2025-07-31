Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

Комедийный ужастик, ставший своего рода новогодней классикой, «Гремлины» могут совершенно неожиданно получить еще один сиквел десятилетия спустя, и пока что финальное решение зависит совсем не от режиссера.
Оригинальный фильм, выпущенный в 1984 году, стал мировым хитом, собрав более 200 миллионов долларов с бюджетом в всего 11 миллионов, а спустя всего год на экраны вышел куда сиквел с куда более скромными достижениями. Сейчас же, когда интерес к ремейкам старой классики растет в геометрической прогрессии, «Гремлины» могут получить продолжение, а к съемкам уже почти все готово.
Создатели «Гремлинов» ждут рецензии Стивена Спилберга на сценарий к «Гремлинам 3»
Об этом рассказал один из ведущих актеров франшизы Зак Гэллиган во время своего недавнего визита на Comic-Con в Манчестере.
По его словам, спустя 35 лет команда решила воссоединиться для создания еще одного фильма, и не просто так — киностудия Warner Bros. очень заинтересована в выпуске нового фильма, а потому уже готовый сценарий пока ждет одобрения от Стивена Спилберга, который выступал исполнительным продюсером для обеих первых картин.
Как добавил Гэллиган, успех сиквела «Биттлджуса», вышедшего в прошлом году, замотивировал студию на рассмотрение еще некоторых идей для фильмов-продолжений старой классики.
Третья часть «Гремлинов» была в производственном аду еще с 2010-х годов
Как и многие другие фильмы, создание которых откладывают в долгий ящик из-за более перспективных проектов, третья по счету картина франшизы обсуждалась создателями еще более десяти лет назад, а сценарист первой части Крис Коламбус был готов взяться за сценарий хоть в ту же минуту.
Тем не менее, производство постоянно откладывали, то и дело обещая вернуться к фильму спустя пару лет. Сейчас же неизвестно, действительно ли сам Коламбус вернется к написанию нового сценария или это сделает кто-то другой, но, судя по уже имеющемуся опыту третьей части, скорого апдейта ждать не приходится.
Кстати, в качестве исполнительного продюсера Стивен Спилберг тоже собирает в свою коллекцию одни хиты — о сериалах, которые создавались при помощи великого режиссера, можно почитать в этой подборке.