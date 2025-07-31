Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

Идея для еще одного продолжения внезапно появилась спустя 35 лет после выхода последнего фильма.

Комедийный ужастик, ставший своего рода новогодней классикой, «Гремлины» могут совершенно неожиданно получить еще один сиквел десятилетия спустя, и пока что финальное решение зависит совсем не от режиссера.

Оригинальный фильм, выпущенный в 1984 году, стал мировым хитом, собрав более 200 миллионов долларов с бюджетом в всего 11 миллионов, а спустя всего год на экраны вышел куда сиквел с куда более скромными достижениями. Сейчас же, когда интерес к ремейкам старой классики растет в геометрической прогрессии, «Гремлины» могут получить продолжение, а к съемкам уже почти все готово.

Создатели «Гремлинов» ждут рецензии Стивена Спилберга на сценарий к «Гремлинам 3»

Об этом рассказал один из ведущих актеров франшизы Зак Гэллиган во время своего недавнего визита на Comic-Con в Манчестере.

По его словам, спустя 35 лет команда решила воссоединиться для создания еще одного фильма, и не просто так — киностудия Warner Bros. очень заинтересована в выпуске нового фильма, а потому уже готовый сценарий пока ждет одобрения от Стивена Спилберга, который выступал исполнительным продюсером для обеих первых картин.

Как добавил Гэллиган, успех сиквела «Биттлджуса», вышедшего в прошлом году, замотивировал студию на рассмотрение еще некоторых идей для фильмов-продолжений старой классики.

Третья часть «Гремлинов» была в производственном аду еще с 2010-х годов

Как и многие другие фильмы, создание которых откладывают в долгий ящик из-за более перспективных проектов, третья по счету картина франшизы обсуждалась создателями еще более десяти лет назад, а сценарист первой части Крис Коламбус был готов взяться за сценарий хоть в ту же минуту.

Тем не менее, производство постоянно откладывали, то и дело обещая вернуться к фильму спустя пару лет. Сейчас же неизвестно, действительно ли сам Коламбус вернется к написанию нового сценария или это сделает кто-то другой, но, судя по уже имеющемуся опыту третьей части, скорого апдейта ждать не приходится.

Кстати, в качестве исполнительного продюсера Стивен Спилберг тоже собирает в свою коллекцию одни хиты — о сериалах, которые создавались при помощи великого режиссера, можно почитать в этой подборке.