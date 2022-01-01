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Постер к сериалу Гремлины: Тайны могвая
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Киноафиша Сериалы Гремлины: Тайны могвая
Гремлины: Тайны могвая (2022 - …) Gremlins: Secrets of the Mogwai
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
О чем сериал

Сериал «Гремлины: Тайны могвая» – это анимационный приквел к известному американскому фильму об очаровательных пушистых чудовищах. Десятилетний мальчик Сэм знакомится в Китае с демоном-могваем по имени Гизмо. Вместе с новым другом и с беспризорником Эллем он отправляется в увлекательное путешествие. На пути компании встречаются удивительные персонажи китайской мифологии. Некоторые из них настроены мирно, с другими приходится сражаться. Но самым опасным врагом, как водится, оказывается властолюбивый человек.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Б.Д. Вонг
Б.Д. Вонг
Мин-На Вэнь
Мин-На Вэнь
А.Дж. Локасцио
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гремлины: Тайны могвая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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