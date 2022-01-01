Сериал «Гремлины: Тайны могвая» – это анимационный приквел к известному американскому фильму об очаровательных пушистых чудовищах. Десятилетний мальчик Сэм знакомится в Китае с демоном-могваем по имени Гизмо. Вместе с новым другом и с беспризорником Эллем он отправляется в увлекательное путешествие. На пути компании встречаются удивительные персонажи китайской мифологии. Некоторые из них настроены мирно, с другими приходится сражаться. Но самым опасным врагом, как водится, оказывается властолюбивый человек.