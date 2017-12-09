Российский многосерийный детектив «Алтарь Тристана» - это история о талантливой художнице по имени Александра Корзухина. Она проводит расследование серии «театральных» убийств. Саше предстоит иметь дело с таинственными смертями, которые происходят в стенах театра. Единственная улика - портрет загадочной женщины. У Саши начинается тяжелый период как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, что ведет к депрессии. Но, как часто бывает, черную полосу сменит белая, и все окажется к лучшему.