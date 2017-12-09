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Киноафиша Сериалы Алтарь Тристана
Алтарь Тристана (2017 - 2017) Алтарь Тристана 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 34 минуты
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О чем сериал

Российский многосерийный детектив «Алтарь Тристана» - это история о талантливой художнице по имени Александра Корзухина. Она проводит расследование серии «театральных» убийств. Саше предстоит иметь дело с таинственными смертями, которые происходят в стенах театра. Единственная улика - портрет загадочной женщины. У Саши начинается тяжелый период как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, что ведет к депрессии. Но, как часто бывает, черную полосу сменит белая, и все окажется к лучшему.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Германова
Любовь Германова
Валерий Сторожик
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Анна Легчилова
Анна Легчилова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Алтарь Тристана - Сезон 1 Сезон 1
2017, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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