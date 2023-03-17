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Вышел трейлер драмы «Наводнение» по повести Евгения Замятина

17 марта 2023 13:45
Вышел трейлер драмы «Наводнение» по повести Евгения Замятина

История о гранях человеческой жестокости.

Прокатная компания «Кино.Арт.Про» выпустила трейлер психологической драмы «Наводнение», в основу которой легла одноименная повесть Евгения Замятина. В картине исследуются темы подросткового боулинга и домашнего насилия.

Главная героиня — осиротевшая 17-летняя Анна (Софья Шидловская), переставшая говорить после смерти родителей. Молодую девушку берет на воспитание ее тетя Софья (Анна Слю), проживающая с мужем Трофимом (Максим Щеголев). Супруги тренируют Аню в местной команде по плаванию, и она подает большие надежды, но из-за своего недуга сталкивается с проблемами — сверстники издеваются над ней, из-за чего она превращается в изгоя. Однажды Аня вступается за парня Диму (Влад Прохоров) и обретает в его лице своего единственного друга, но спустя время раскрываются его истинные намерения. В дальнейшем против своей воли Анна оказывается в центре событий, которые в итоге приводят к необратимым последствиям — Трофим пользуется беспомощностью девушки, из-за чего Софья делает и так непростую жизнь Ани совершенно невыносимой.

Режиссером и сценаристом выступил Иван И. Твердовский («Люся», «Конференция»). В остальной актерский состав вошли Екатерина Стеблина, Наталья Павленкова, Владимир Майзингер, Марина Клещева, Стася Венкова и Угне Завистаускайте. Впервые картина была показана в прошлом году на кинофестивале «Зимний», в рамках которого актриса Анна Слю была удостоена награды за лучшую женскую роль.

Премьера «Наводнения» состоится 6 апреля.

Фото: «Кино.Арт.Про»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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