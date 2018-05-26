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Постер сериала Сфинксы северных ворот
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Киноафиша Сериалы Сфинксы северных ворот

Сфинксы северных ворот (2018 - 2018)

Sfinksy severnyh vorot 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается детектив-искусствовед по имени Саша Корзухина, которой приходится защищать своего жениха, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Но Саша точно знает, что ее возлюбленный не может быть виновен в убийстве, и собирается добиться его освобождения. По своему обыкновению, молодая женщина с головой погружается в новое расследование, не догадываясь, какая опасность подстерегает ее на пути. Лишь упрямый характер и вера в невиновность жениха помогут Саше выйти на след преступника.

В ролях
В ролях
Любовь Германова
Любовь Германова
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Александр Никитин
Александр Никитин
Сергей Галахов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5 IMDb
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Сезоны
Сфинксы северных ворот - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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