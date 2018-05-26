В центре событий оказывается детектив-искусствовед по имени Саша Корзухина, которой приходится защищать своего жениха, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Но Саша точно знает, что ее возлюбленный не может быть виновен в убийстве, и собирается добиться его освобождения. По своему обыкновению, молодая женщина с головой погружается в новое расследование, не догадываясь, какая опасность подстерегает ее на пути. Лишь упрямый характер и вера в невиновность жениха помогут Саше выйти на след преступника.