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Киноафиша Сериалы Кузница счастья
Кузница счастья (2021 - 2021) Кузница счастья
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Кузница счастья» – это российская драма об учительнице, решившей в корне изменить свою судьбу. Ольга Логинова живет с любимым мужем, воспитывает дочь и работает в школе. На первый взгляд, у нее есть все, о чем только можно мечтать. Но случайная авария открывает женщине глаза: оказывается, супруг Андрей бесстыдно изменял ей с их няней. Мужчина уверен, что жена никуда от него не денется, ведь она совсем не умеет жить самостоятельно. Однако Оля идет на отчаянный шаг и уезжает из Москвы по программе «Земский учитель».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валерия Ланская
Валерия Ланская Ольга Логинова
Максим Щеголев
Максим Щеголев Константин
Эрик Бигуля
Эрик Бигуля Георгий
Виктория Адельфина
Виктория Адельфина
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела Андрей
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кузница счастья - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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