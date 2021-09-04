Сериал «Кузница счастья» – это российская драма об учительнице, решившей в корне изменить свою судьбу. Ольга Логинова живет с любимым мужем, воспитывает дочь и работает в школе. На первый взгляд, у нее есть все, о чем только можно мечтать. Но случайная авария открывает женщине глаза: оказывается, супруг Андрей бесстыдно изменял ей с их няней. Мужчина уверен, что жена никуда от него не денется, ведь она совсем не умеет жить самостоятельно. Однако Оля идет на отчаянный шаг и уезжает из Москвы по программе «Земский учитель».