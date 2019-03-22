Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счастливы. Она – учительница начальных классов, он – бывший спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, Руслан начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку, а спустя месяц, полицейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб.

Мария начинает жизнь с чистого листа, уехав в другой город. Она устраивается репетитором к мальчику. Через какое-то время возвращается глава семьи, который к изумлению Марии как две капли воды похож на ее покойного мужа. Это просто совпадение или все же Руслан жив и ведет двойную жизнь? Мария начинает собственное расследование…