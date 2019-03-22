Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Моя любимая мишень
1 постер
Киноафиша Сериалы Моя любимая мишень

Моя любимая мишень (2019 - 2019)

Moya lyubimaya mishen 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счастливы. Она – учительница начальных классов, он – бывший спортсмен. Его бизнес-проект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, Руслан начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку, а спустя месяц, полицейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб.

Мария начинает жизнь с чистого листа, уехав в другой город. Она устраивается репетитором к мальчику. Через какое-то время возвращается глава семьи, который к изумлению Марии как две капли воды похож на ее покойного мужа. Это просто совпадение или все же Руслан жив и ведет двойную жизнь? Мария начинает собственное расследование…

В ролях
В ролях
Ирина Шеянова
Ирина Шеянова
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Игорь Стам
Игорь Стам
Иван Титяев
Иван Титяев
Константин Тополага
Константин Тополага
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Моя любимая мишень - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше