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Киноафиша Новости Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая»

Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая»

12 сентября 2023 13:39
Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая»

Актриса призналась, что чувствовала себя как персонаж Леонардо ДиКаприо из «Выжившего».

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» выпустила новый трейлер приключенческого триллера о выживании «Чужая» во главе с Анной Слю и Артемом Ткаченко. В прокат картина о непоколебимой жажде жизни выйдет 21 сентября.

В основу фильма лег реально произошедший случай, изложенный в одной из газет Сибири. В центре сюжета — амбициозная и уверенная в себе бизнес-леди по имени Дина (Слю), которая оказывается в заснеженной тайге вдали от цивилизации после крушения вертолета. Ее находит местные аборигены, чей жизненный уклад такой же, как в древности. Со временем Дина осваивается в этой общине и даже завоевывает авторитет среди соплеменников, однако все ее помысли направлены на то, чтобы вернутся в привычный для нее мир, где ее ждут любимый муж (Ткаченко) и маленькая дочь. Однако возвращение не гарантирует, что жизнь женщины вернется в прежнее русло.

Снял фильм режиссер Алексей Луканев по сценарию Сергея Ольденбурга, Анастасии Арышевой и Дмитрия Лемешева. В основной актерский состав также вошли Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Андрей Курилов и Максим Щеголев.

Съемки картины прошли в Якутии, включая национальный парк Ленские Столбы и Кангаласский мыс. Члены племени, в которое попадает главная героиня, говорят на вымышленном языке, который придумал лингвист Антон Киров, до этого работавший над языками в фильмах «Уроки фарси» и «Подельники».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Елена Королева
Елена Королева
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