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Киноафиша Сериалы Сармат

Сармат (2024 - 2024)

Sarmat 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков по имени Артем Стеклов. Вместе со своим сослуживцем из Сочи он арестовывает Константина, сына известного на юге дилера Виктора Хромова. Артем выступает свидетелем против наследника наркоторговца, но боится, что месть преступной группировки будет жестока. Чтобы защитить родных, он отправляет их в безопасное место. Но бандитам удается отыскать их. Теперь Артему и его семье грозит опасность. 

В ролях
В ролях
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Арсен Петросян
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Андрей Давыдов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
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Сезоны
Сармат - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Weteran Mc 27 июня 2024, 00:59
Отечественный остросюжетный мини-сериал, "Сармат", 2023 года, состоящий из четырех серий.
Сюжет повествует об оперативнике Артёме, который… Читать дальше…
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