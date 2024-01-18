В центре событий оказывается сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков по имени Артем Стеклов. Вместе со своим сослуживцем из Сочи он арестовывает Константина, сына известного на юге дилера Виктора Хромова. Артем выступает свидетелем против наследника наркоторговца, но боится, что месть преступной группировки будет жестока. Чтобы защитить родных, он отправляет их в безопасное место. Но бандитам удается отыскать их. Теперь Артему и его семье грозит опасность.
Сюжет повествует об оперативнике Артёме, который… Читать дальше…