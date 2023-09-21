Герой российского детективно-драматического сериала «Оборотень» – специальный агент по фамилии Лазарев. Однажды он приходит в себя после странного происшествия и понимает, что не помнит ничего о своей прошлой жизни. Единственное воспоминание в его сознании – последняя миссия, которую он во что бы то ни стало должен завершить. Так как других вариантов у него нет, мужчина решает просто выполнять свою работу и разбираться по ходу дела. Постепенно он находит подсказки, которые оставил сам себе до потери памяти…