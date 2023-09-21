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Постер сериала Оборотень
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Киноафиша Сериалы Оборотень

Оборотень (2023 - …)

Oboroten 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Герой российского детективно-драматического сериала «Оборотень» – специальный агент по фамилии Лазарев. Однажды он приходит в себя после странного происшествия и понимает, что не помнит ничего о своей прошлой жизни. Единственное воспоминание в его сознании – последняя миссия, которую он во что бы то ни стало должен завершить. Так как других вариантов у него нет, мужчина решает просто выполнять свою работу и разбираться по ходу дела. Постепенно он находит подсказки, которые оставил сам себе до потери памяти…

Оборотень - трейлер первого сезона
Оборотень  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Алексей Морозов
Алексей Морозов
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Юлия Франц
Юлия Франц
Иван Ивашов
Иван Ивашов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.3 IMDb
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Сезоны
Оборотень - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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