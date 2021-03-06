Александра Корзухина собирается сделать паузу в расследованиях, чтобы посвящать время дочке и своих новым романтическим отношениям с врачом Виталием Милюхиным. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Стало известно об убийстве анестезиолога. Ранее эта женщина работала вместе с Милюхиным. Преступление необычное: убийца воспользовался психотропным веществом, а в сумке жертвы обнаружили антикварную куклу. Греков волнуется за Сашу, но та не собирается слушать его и вмешивается в расследование.