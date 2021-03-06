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Киноафиша Сериалы Кукольный домик

Кукольный домик (2021 - 2021)

Кукольный домик 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Александра Корзухина собирается сделать паузу в расследованиях, чтобы посвящать время дочке и своих новым романтическим отношениям с врачом Виталием Милюхиным. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Стало известно об убийстве анестезиолога. Ранее эта женщина работала вместе с Милюхиным. Преступление необычное: убийца воспользовался психотропным веществом, а в сумке жертвы обнаружили антикварную куклу. Греков волнуется за Сашу, но та не собирается слушать его и вмешивается в расследование.

В ролях
В ролях
Любовь Германова
Любовь Германова
Максим Битюков
Максим Битюков
Валерий Сторожик
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Максим Сапрыкин
Максим Сапрыкин
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кукольный домик - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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