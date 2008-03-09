«Очень русское ТВ» – это развлекательное ток-шоу от бывшего резидента Comedy Club Вадима Галыгина. Программа состоит из сюжетов, пародирующих типичные популярные передачи отечественного телевидения – от детских мультфильмов до «горячих новостей» о сексе и инопланетянах. Героями шоу становятся российские знаменитости, у которых Вадим берет необычные интервью с огоньком. Съемки в студии чередуются с тематическими скетчами о новостных ведущих, актерах кукольного театра и других типичных сотрудниках телестудии.