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Киноафиша Сериалы Очень русское ТВ

Очень русское ТВ (2008 - 2008)

Ochen russkoe TV 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 6 часов 40 минут

О чем телешоу

«Очень русское ТВ» – это развлекательное ток-шоу от бывшего резидента Comedy Club Вадима Галыгина. Программа состоит из сюжетов, пародирующих типичные популярные передачи отечественного телевидения – от детских мультфильмов до «горячих новостей» о сексе и инопланетянах. Героями шоу становятся российские знаменитости, у которых Вадим берет необычные интервью с огоньком. Съемки в студии чередуются с тематическими скетчами о новостных ведущих, актерах кукольного театра и других типичных сотрудниках телестудии. 

В ролях
В ролях
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Очень русское ТВ - Сезон 1 Сезон 1
2008, 8 эпизодов
 
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