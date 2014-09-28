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Постер телешоу Однажды в России
Постер телешоу Однажды в России
Постер телешоу Однажды в России
Постер телешоу Однажды в России
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Однажды в России

Однажды в России (2014 - …)

Однажды в России 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 187 часов 30 минут
О чем телешоу

«Однажды в России» — скетч-шоу о жизни в самой большой и необыкновенной стране во всем мире. Проект можно смотреть вместо новостной программы, поскольку он прекрасно демонстрирует все, что творится в России-матушке. Персонажами небольших юмористических зарисовок становятся политические деятели, доктора, сотрудники правоохранительных органов, мошенники, педагоги, артисты — в общем, все наши соотечественники. Лица шоу — актеры и комики Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Яна Кошкина и многие другие.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вадим Галыгин
Вадим Галыгин Ведущий
Ольга Картункова
Ольга Картункова actor
Карина Зверева
Карина Зверева actor
Максим Киселев actor
Александр Пташенчук
Александр Пташенчук actor
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев actor
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Однажды в России - Сезон 1 Сезон 1
2014, 18 эпизодов
 
Однажды в России - Сезон 2 Сезон 2
2015, 26 эпизодов
 
Однажды в России - Сезон 3 Сезон 3
2016, 31 эпизод
 
Однажды в России - Сезон 4 Сезон 4
2017, 31 эпизод
 
Однажды в России - Сезон 5 Сезон 5
2018, 34 эпизода
 
Однажды в России - Сезон 6 Сезон 6
2019, 26 эпизодов
 
Однажды в России - Сезон 7 Сезон 7
2020, 26 эпизодов
 
Однажды в России - Сезон 8 Сезон 8
2021, 21 эпизод
 
Однажды в России - Сезон 9 Сезон 9
2022, 37 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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