«Однажды в России» — скетч-шоу о жизни в самой большой и необыкновенной стране во всем мире. Проект можно смотреть вместо новостной программы, поскольку он прекрасно демонстрирует все, что творится в России-матушке. Персонажами небольших юмористических зарисовок становятся политические деятели, доктора, сотрудники правоохранительных органов, мошенники, педагоги, артисты — в общем, все наши соотечественники. Лица шоу — актеры и комики Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Яна Кошкина и многие другие.