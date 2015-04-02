Залетчики
– Комедия о том, как два незадачливых героя, один из которых мечтал стать летчиком, а другой актером, случайно получают шанс исполнить обе мечты разом на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора, что сулит им массу проблем. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие — попытаться ограбить олигарха, заработать натурой и даже попробовать угнать вертолет с американской авиабазы.
Что это за фильм такой-для семейного просмотра,который нужно однозначно смотреть БЕЗ ДЕТЕЙ
Друзья,не усердствуйте,фильм провалился
Слава Богу,зрители потихоньку начинают понимать,что такое комедии с участием резидентов с ТНТ✊
Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.
Дружище, а вы кино, кажется разбираетесь?
Тогда вы не будете отрицать следующее:
- отличный актерский состав. есть претензии к главным героям, но Гоша Куценко, Галыгин, Кузнецова играют отлично.
- отличная 3D анимация и спецэффекты.
- кроме дебильного кузинского традиционного юмора есть свежие шутки из жизни каждого из нас.
- музыкальное оформление, фолли также хорошего уровня.
Сценарий и работа режиссера не ахти.
Но впечатление от фильма хорошее.
РЕЗЮМИРУЮ: 7,5 из 10.
А Bbbugl позлитесь немного - зал, куда я ходил был практически полный и каждые 5 минут была ржака ✊
