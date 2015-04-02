Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Залетчики - трейлер
Киноафиша Трейлеры Залетчики. Трейлер

Залетчики. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 февраля 2014
Залетчики – Комедия о том, как два незадачливых героя, один из которых мечтал стать летчиком, а другой актером, случайно получают шанс исполнить обе мечты разом на съемочной площадке нового фильма. Однако в первой же сцене они умудряются разбить вертолет спонсора, что сулит им массу проблем. Чтобы возместить ущерб приятели вынуждены пуститься во все тяжкие — попытаться ограбить олигарха, заработать натурой и даже попробовать угнать вертолет с американской авиабазы.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение marmeladvshokolade от 21/03/2014 - 02:32:57


Что это за фильм такой-для семейного просмотра,который нужно однозначно смотреть БЕЗ ДЕТЕЙ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
svoinarayone 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
не знаю мне понравился, просто много приколов с первого раза не запомнишь, но а что вы хотели какое время такие и фильмы...отличный современный юмор
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
flussa_15 2 апреля 2015, 12:51
плакать или смеяться не знаю после фильма)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Неожиданная атака гостевых комментариев❗️

Друзья,не усердствуйте,фильм провалился

Слава Богу,зрители потихоньку начинают понимать,что такое комедии с участием резидентов с ТНТ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kulunabozhok 2 апреля 2015, 12:51
Фильм суперррр. В зале смеялись все
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Milamilaya 2 апреля 2015, 12:51
Кайфовый фильм)) Мама сказала,что знала бы,пошла отдельно с папой и не стеснялась смеяться при нас с братом, хоть нам и давно за 20 уже))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MoscowKino 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bbbugl от 25/03/2014 - 10:31:56




Специально зарегистрировался на этом чудном киносайте, чтобы написать бббаглу.



Дружище, а вы кино, кажется разбираетесь?





Тогда вы не будете отрицать следующее:

- отличный актерский состав. есть претензии к главным героям, но Гоша Куценко, Галыгин, Кузнецова играют отлично.

- отличная 3D анимация и спецэффекты.

- кроме дебильного кузинского традиционного юмора есть свежие шутки из жизни каждого из нас.

- музыкальное оформление, фолли также хорошего уровня.

Сценарий и работа режиссера не ахти.

Но впечатление от фильма хорошее.



РЕЗЮМИРУЮ: 7,5 из 10.

А Bbbugl позлитесь немного - зал, куда я ходил был практически полный и каждые 5 минут была ржака ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MoscowKino 2 апреля 2015, 12:51
тема сисек савсем не разкрыта (((( кузнецова с илюхой зажегали жестко, но нам сука не показали(( Целкаватый фильмон, ждал большега порива
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
clo4cko 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Прокат - не всегда показатель. А большие кассы обычно собирают мегагиганты из Холливуда. Лично я ходил с друзьями и получил то, что ожидал. Смешную комедию в компании друзей. Девчонки иногда смеялись громче, чем мы. Потому что хоть юмор и взрослый, но не тупой на самом деле. Просто нужно уметь посмеяться над собой, я так считаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Su4ka 2 апреля 2015, 12:51
уютные кресла, сильный мужчина рядом, море попкорна и юмор Кузина.чего можно еще пожелать.разве чтобы овцы-подружки обзавидовались моему новому луку. Анонимно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Воу, воу, палехче!!!Что за налёт однозвёздочных хвалебных критиков?=) Проплаченные боты настолько тупы, что не удосужились написать хоть одну мало-мальскую развёрнутую рецензию, не исключаю, что это дело рук одного человека. Не устал Сизиф, Российское гов.... кино в гору тащить?=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

2.9 Залетчики
Залетчики комедия, 2014, Россия
Пушистый форсаж: Гран-при - дублированный трейлер 01:31
Пушистый форсаж: Гран-при  дублированный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Геля - трейлер 01:08
Геля  трейлер
Доктор Динозавров - основной трейлер 01:58
Доктор Динозавров  основной трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Семь дней Пётра Семёныча - трейлер 02:11
Семь дней Пётра Семёныча  трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше