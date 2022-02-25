Сериал «Охота на крылатого льва» – это новая детективная история по роману Елены Михалковой. К частным сыщикам Илюшину и Бабкину приходит супруг пропавшей Виктории. Выясняется, что женщина, поссорившись с ним, сбежала одна из Самары в отпуск в Северную столицу и перестала выходить на связь. Тем временем сама Вика в Питере попадает в криминальное приключение. В музее кто-то подбрасывает ей в сумочку похищенный старинный перстень, из-за чего за ней начинают охотиться как полицейские, так и бандиты.