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Постер к сериалу Охота на крылатого льва
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Киноафиша Сериалы Охота на крылатого льва
Охота на крылатого льва (2022 - 2022) Охота на крылатого льва 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Охота на крылатого льва» – это новая детективная история по роману Елены Михалковой. К частным сыщикам Илюшину и Бабкину приходит супруг пропавшей Виктории. Выясняется, что женщина, поссорившись с ним, сбежала одна из Самары в отпуск в Северную столицу и перестала выходить на связь. Тем временем сама Вика в Питере попадает в криминальное приключение. В музее кто-то подбрасывает ей в сумочку похищенный старинный перстень, из-за чего за ней начинают охотиться как полицейские, так и бандиты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Александр Баргман
Александр Баргман
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Охота на крылатого льва - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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