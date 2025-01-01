Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александра Большакова
Александра Большакова
Киноафиша Персоны Александра Большакова

Александра Большакова

Дата рождения
3 февраля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тюмень, СССР
В каком театре играет

Популярные фильмы

Черное солнце 9.7
Черное солнце (2024)
Бездна 0.0
Бездна (2022)
Эксклюзив 0.0
Эксклюзив (2021)

Фильмография Александра Большакова

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актриса 8
Денежное дерево
Денежное дерево
детектив 2025, Россия
Черное солнце 9.7
Черное солнце
детектив 2024, Россия
Эксклюзив 2
детектив 2023, Россия
Эксклюзив 3
детектив 2023, Россия
Бездна
Бездна
драма, детектив 2022, Россия
Человек из дома напротив
Человек из дома напротив
детектив 2022, Россия
Эксклюзив
Эксклюзив
детектив 2021, Россия
Северное сияние
Северное сияние
драма, триллер, детектив 2018, Россия

Другие проекты Александра Большакова
Воскресение
18+
Воскресение
Билеты
Блаженная Ксения. История любви
16+
Блаженная Ксения. История любви
Билеты
Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero
16+
Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero
Билеты
«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика
4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого
Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались
От «Челюстей» до «Сияния»: почти в каждом популярном хорроре есть кто-то, похожий на вас – узнайте, кто именно (и выберите фильм на вечер)
«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном
Когда выйдет 2-ой сезон «Гачиакуты»: сперва нужно дождаться одной важной даты – она решит судьбу проекта
«Машу и Медведя» знают многие: а вы взгляните на 5 фильмов СССР – вспомните их по кадрам с косолапыми героями? (тест)
«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое
«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше