О персоне
Фильмография
Спектакли
Александра Большакова
Александра Большакова
Дата рождения
3 февраля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тюмень, СССР
В каком театре играет
Александринский театр
Популярные фильмы
9.7
Черное солнце
(2024)
0.0
Бездна
(2022)
0.0
Эксклюзив
(2021)
Фильмография Александра Большакова
Денежное дерево
детектив
2025, Россия
9.7
Черное солнце
детектив
2024, Россия
Эксклюзив 2
детектив
2023, Россия
Эксклюзив 3
детектив
2023, Россия
Бездна
драма, детектив
2022, Россия
Человек из дома напротив
детектив
2022, Россия
Эксклюзив
детектив
2021, Россия
Северное сияние
драма, триллер, детектив
2018, Россия
Другие проекты Александра Большакова
18+
Воскресение
Билеты
16+
Блаженная Ксения. История любви
Билеты
16+
Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero
Билеты
