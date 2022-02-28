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Киноафиша Сериалы Бездна
Бездна (2022 - 2022) Бездна
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность 1 час 55 минут
О чем сериал

Сериал «Бездна» рассказывает о встрече старых друзей при необычных обстоятельствах. Варвара работает адвокатом в Москве, но однажды она решает навестить друга детства Андрея в коттеджном поселке, где он живет и служит в местной полиции. Как раз в это время парень расследует убийство местной жительницы – молодой девушки. Неожиданно Варя заявляет, что видит призрак погибшей, а затем и вовсе погружается в расследование с головой. Андрей подозревает, что она приехала в его поселок не только ради встречи.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Александр Баргман
Александр Баргман
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бездна - Сезон 1 Сезон 1
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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