Сериал «Бездна» рассказывает о встрече старых друзей при необычных обстоятельствах. Варвара работает адвокатом в Москве, но однажды она решает навестить друга детства Андрея в коттеджном поселке, где он живет и служит в местной полиции. Как раз в это время парень расследует убийство местной жительницы – молодой девушки. Неожиданно Варя заявляет, что видит призрак погибшей, а затем и вовсе погружается в расследование с головой. Андрей подозревает, что она приехала в его поселок не только ради встречи.