«Клятва»: Рецензия Киноафиши

В Симферополе, на улице Александра Невского, и сейчас находится психиатрический диспансер. Про него знают все, но далеко не каждый горожанин ответит, кто такой Наум Балабан, в честь которого названа лечебница. Балабан – передовой врач для своего времени, искренне пытавшийся помочь людям с душевными расстройствами, он работал в начале XX века, когда в психиатрии еще применяли слишком жестокие методы лечения. Наум Исидорович всеми силами пытался это исправить. Но ему не повезло жить во время войны.

Конечно, напрашиваются сравнения со многими фильмами на схожую тематику, в первую очередь со «Списком Шиндлера», от которого картина взяла многое, а в частности черно-белую картинку. В центре сюжета тоже человек, который, рискуя собственной жизнью, спасал тех, кто сам защитить себя не может. Нацистская власть одинаково относилась как к евреям, так и к душевнобольным, единственное отличие в том, что Шиндлер – промышленник, а Балабан – врач, он по умолчанию должен помогать людям. Именно эта интонация героизма по долгу профессии фильму очень подходит. Картина должна была выйти в марте, но ее премьера сейчас, пожалуй, даже актуальнее.

Клятва

«Клятва» – идеологически очень верное кино. Помнить и знать таких неочевидных героев, как Балабан, полезно и нужно. Хорошо, что создателям удалось изобразить Балабана живым человеком (в этом огромная заслуга и исполнителя главной роли Александра Баргмана). Его героизм не плакатный и исходит из его профессионализма. В фильме есть несколько клятв, которые можно связать с названием фильма, но самая главная здесь клятва – Гиппократа.

Да, конечно, «Клятва» – фильм не очень оригинальный, но в рамках поставленной художественной задачи это простительно. Если в контексте одной истории сцена под Пятую симфонию Бетховена выглядела бы манипулятивно и пошло, то в контексте разговора о непреложных и вечных человеческих ценностях это звучит скорее органично. Есть правда несколько более смелых решений. В частности, необычно и метафизически объясняется, почему герои регулярно выходят к морю (Симферополь находится в восьмидесяти километрах от черноморского побережья).

Клятва

В фильме нет масштабного изображения исторических событий – действие сконцентрировано вокруг неразрывно связанных жизни и работы Наума Балабана и его жены Елизаветы Нелидовой (хорошая роль Анны Вартанян). Большинство событий происходят в стенах психиатрической лечебницы, редко прерываясь на несколько «выездов». В довольно избыточных же флешбэках нам расскажут о молодости героев и старых знакомствах, которые еще сыграют свою роль в будущем.

«Клятва» – типичное историческое кино с типичными для жанра плюсами (актерская игра, атмосфера) и минусами (длительность, медленный темп, некоторая патетичность). Создателям фильма удалось снять картину на достаточно сложную тему (некоторая черно-белость персонажей обусловлена контекстом эпохи), не уйдя в откровенные манипуляции зрительскими эмоциями. В общем, плакать или нет – решать вам.

В первую очередь фильм понравится любителям исторического кино, посвященного Второй мировой войне, и тем, кто ценит трогательные реальные истории, которые рассказаны просто и внятно.

Пётр Волошин