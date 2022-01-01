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Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Jessica Hynes
О персоне
Фильмография
Джессика Хайнс
Jessica Hynes
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Дата рождения
30 октября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Джессики Хайнс
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Фильмография Джессики Хайнс
Певчая птица
драма, мюзикл
2018, Великобритания
4.0
Клуб безбашенных
драма
2010, Канада / ЮАР
7.0
Бесчестье
драма
2008, Австралия / ЮАР
7.0
Сын Рэмбо
комедия
2007, Франция / Великобритания
4.0
Конфетти
комедия, музыка, мелодрама
2006,
5.0
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