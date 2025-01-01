Меню
Джессика Хайнс
Награды и номинации Джессики Хайнс
Jessica Hynes
Награды и номинации Джессики Хайнс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA 2015
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Номинант
Situation Comedy Award
Номинант
