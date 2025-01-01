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Постер сериала Майор и Меймун
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Киноафиша Сериалы Майор и Меймун

Майор и Меймун (2025 - 2025)

Major i Mejmun 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Майор — это не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Воспитывал будущего блюстителя порядка дед — легендарный опер Союза, который всегда жил работой. У внука — всё ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки — всё на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довёл до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют, пока, правда, временно, в Туапсе.

В ролях
В ролях
Егор Долгополов
Олег Новиков
Олег Новиков
Артур Папоян
Артур Папоян
Алексей Бухтояров
Анатолий Кощеев
Ольга Старостина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Майор и Меймун - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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