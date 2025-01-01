Майор — это не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Воспитывал будущего блюстителя порядка дед — легендарный опер Союза, который всегда жил работой. У внука — всё ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки — всё на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довёл до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют, пока, правда, временно, в Туапсе.