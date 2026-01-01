История любви и соперничества в Тифлисе

Спектакль «Ханума» разворачивается в старинном районе Тифлиса — Авлабаре, где происходят необычные события, связанные с поиском невесты для старого князя Вано Пантиашвили. Две свахи, Ханума и Кабато, соперничают за право предложить свою невесту, и каждая из них надеется победить в этом знатном конкурсе.

Музыка, танцы и жизнь Тифлиса

Спектакль наполнен великолепной музыкой, традиционными грузинскими танцами и песнями, которые создают неповторимую атмосферу Тифлиса и передают его дух зрителям. Мелодии и ритмы передают все особенности жизни в этом древнем городе, его колорит и народные традиции.

В чем секрет успеха?

Режиссёр Михаил Богдасаров создает динамичную и яркую постановку, где сочетаются комичные и драматические элементы. Этот спектакль — не только история о поисках невесты, но и глубокий взгляд на человеческие отношения, любовь и соперничество.