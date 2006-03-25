Меню
О персоне
Фильмография
Вера Титова
Вера Титова
Дата рождения
28 сентября 1928
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
25 марта 2006
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.9
Старая, старая сказка
(1968)
7.5
Катерина Измайлова
(1966)
6.9
Снежная королева
(1966)
Фильмография Вера Титова
6.2
Утреннее шоссе
Utrenneye shosse
криминал, детектив
1988, СССР
5.3
Вот такая музыка
Vot takaya muzyka
мелодрама, мюзикл
1981, СССР
6.6
Шаг навстречу
Shag navstrechu
драма, комедия, семейный
1975, СССР
7.9
Старая, старая сказка
Staraya, staraya skazka
семейный, сказка
1968, СССР
6.3
Происшествие, которого никто не заметил
Proisshestviye, kotorogo nikto ne zametil
мелодрама
1967, СССР
6.9
Снежная королева
Snezhnaya koroleva
семейный, сказка
1966, СССР
7.5
Катерина Измайлова
Katerina Izmailova
драма, мюзикл
1966, СССР
4.5
Цари
Tsari
драма
1965, СССР
