Утреннее шоссе
– Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс в горы: отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя груз с самого начала показался Антону весьма подозрительным, он все же дает свое согласие. По дороге герой попадает в аварию, одна из банок от сильного удара дает трещину, и тут-то таксист понимает, что везет наркотики. Преступники, догадавшись, что ему известно содержимое груза, предлагают войти в долю. Антон отказывается, и его начинают шантажировать. Детектив по мотивам одноименного романа Ильи Штемлера.
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