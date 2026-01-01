В деревне произошла трагедия. Пьяный тракторист Степан в порыве ревности направил трактор на дом Алены, а ее жених Михась преградил ему дорогу своим трактором. При столкновении погиб Степан. Тяжело ранена Алена. Прокурор решает превратить дело в показательный процесс. Потрясенный случившимся Михась не снимает с себя вины. Но выездной суд оправдал подсудимого и вынес частные определения в адрес райисполкома, школы, правления колхоза и районной газеты.