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Utrenneye shosse

Утреннее шоссе, 1988

1988 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс в горы: отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя груз с самого начала показался Антону весьма подозрительным, он все же дает свое согласие. По дороге герой попадает в аварию, одна из банок от сильного удара дает трещину, и тут-то таксист понимает, что везет наркотики. Преступники, догадавшись, что ему известно содержимое груза, предлагают войти в долю. Антон отказывается, и его начинают шантажировать. Детектив по мотивам одноименного романа Ильи Штемлера.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 15 апреля 1989
Возраст 12+
Режиссер
Валерий Федосов
В ролях
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Родион Нахапетов
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Вера Титова
Сергей Плотников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Утреннее шоссе 1 постер
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Утреннее шоссе
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