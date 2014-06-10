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Погоня за жизнью
Погоня за жизнью (2014 - 2015)
Chasing Life
18+
драма
мелодрама
Год выпуска
2014
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FreeForm
Продолжительность сериала
34 часа 0 минут
О чем сериал
История жизни молодой женщины, после того как у нее обнаруживают неизлечимое заболевание.
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В ролях
Персонажи
Автор идеи
Сузанна Фогель
Joni Lefkowitz
Ricardo Álvarez Canales
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Mary Page Keller
Sara Carver
Хейли Рэмм
Brenna
Italia Ricci
April Carver
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2014,
21 эпизод
Сезон 2 / Season 2
2015,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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