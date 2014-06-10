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Постер сериала Погоня за жизнью
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Киноафиша Сериалы Погоня за жизнью

Погоня за жизнью (2014 - 2015)

Chasing Life 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 34 часа 0 минут

О чем сериал

История жизни молодой женщины, после того как у нее обнаруживают неизлечимое заболевание.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Сузанна Фогель
Сузанна Фогель
Joni Lefkowitz
Ricardo Álvarez Canales
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Mary Page Keller Sara Carver
Хейли Рэмм
Хейли Рэмм Brenna
Italia Ricci April Carver
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Погоня за жизнью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 21 эпизод
 
Погоня за жизнью - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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