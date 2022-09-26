В центре событий оказываются четыре человека, которые прежде не знали друг друга. Но внезапно их жизни пересекаются. Действие происходит в разных странах. В Америке заключенный, ожидающий смертной казни, перед кончиной пытается искупить свои грехи. В Великобритании корреспондент ищет информационный повод для своей статьи. В небольшой деревеньке священнослужитель ждет учителя по математике, который будет заниматься с его сыном. Каждый герой сталкивается с дилеммой, которая может привести к преступлению.