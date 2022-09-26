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Киноафиша Сериалы Инсайдер

Инсайдер (2022 - …)

Inside Man
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются четыре человека, которые прежде не знали друг друга. Но внезапно их жизни пересекаются. Действие происходит в разных странах. В Америке заключенный, ожидающий смертной казни, перед кончиной пытается искупить свои грехи. В Великобритании корреспондент ищет информационный повод для своей статьи. В небольшой деревеньке священнослужитель ждет учителя по математике, который будет заниматься с его сыном. Каждый герой сталкивается с дилеммой, которая может привести к преступлению.

Инсайдер - тизер
Инсайдер
тизер
В ролях
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Кейт Дики
Кейт Дики
Долли Уэллс
Долли Уэллс
Линдси Маршал
Линдси Маршал
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Инсайдер »
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Инсайдер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
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