«Логово Монстра»: Рецензия Киноафиши

Тёмная сторона Кристиана Грея

Главный герой Шон Фалько (Роберт Шиэн) не отличается законопослушностью. Вместе с приятелем он подрабатывает парковщиком у ресторана. Пока гости едят, они катаются на машинах клиентов и обворовывают их же дома. Однажды к ресторану приезжает неприятный, но очень богатый посетитель Кейл Эрендрейх (Дэвид Теннант). Шон отправляется к нему домой, но обнаруживает там не только кредитки и чековую книжку. В кабинете Кейла он находит девушку, прикованную цепями. Шон хочет спасти её, но не решается. Запоздалый вызов полиции ничего не даёт — Кейл успевает замести все следы, и уже сам устраивает охоту на Шона и всех его близких.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Как привлечь внимание к довольно простому фильму от малоизвестного режиссёра? Правильно, пригласить в него культовых актёров, которые интересуют зрителей любой своей ролью. А как сделать это без огромных вложений? Взять сериальных актёров. Возможно, именно так рассуждал Дин Девлин, работая над своим вторым фильмом «Плохой самаритянин» — в русском переводе фильм утратил библейское значение и получил название «Логово монстра». Режиссёрский дебют Девлина «Геошторм» полностью провалился у критиков и еле собрал приличную кассу в кинотеатрах. Поэтому как-то нужно было реабилитироваться, взяв совсем другую историю и актёров, которых многие хотят увидеть на экранах.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Роберт Шиэн снова предстаёт в образе, близком к его легендарной роли из сериала Misfits, разве что кривляется чуть меньше. Но он снова тот же мелкий преступник с добрым сердцем. Кстати, если кто-то думает, что один и тот же стиль — следствие недостаточного актёрского таланта, достаточно посмотреть фильм «Немой» от Netflix, где он потрясающе и почти неузнаваемо сыграл трансвестита. Дэвид Теннант когда-то завоевал всю Британию, а потом и мир ролью в «Докторе Кто», но после полюбился многим зрителям и в более мрачных ролях: сначала депрессивный детектив в «Бродчёрч», а потом и злодей Килгрейв в «Джессике Джонс». Авторы «Логова монстра» явно ориентировались на последний образ, но возвели здесь его мрачность в абсолют.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Отрицательный герой — лучшее, что есть в этом фильме. Теннант воплощает своеобразную тёмную сторону всеми любимого Кристиана Грея, что делает «Логово монстра» обязательным для просмотра всех фанатов «50 оттенков серого». Он такой же богатый, деловой и серьёзный, и он тоже воспитывает женщин и склонен к садизму. У него даже есть своя философия, где через страдания человек должен прийти в освобождению. Вот только «учит» он не шлепками и подарками, а цепями, электрошоком и клеткой. И так же планомерно и маниакально он преследует всех, кто пытается вмешаться в его планы: портит жизнь самого человека, его родных и близких, потом переходит к жестокости и насилию.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Здесь прослеживается ещё одна актуальная в наши дни тема: доступность всех данных через электронные устройства. Сначала главный герой легко находит дома тех, кого он хочет обворовать — просто находит адрес на встроенном в машину GPS. А потом и злодей, найдя пароли, вмешивается во все аспекты его жизни. Человек сейчас более уязвим через телефон и компьютер, чем лично. Любого можно выследить, вмешаться в его отношения просто сменив статус в соцсети или разослав личные фотографии.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Но к большому сожалению, линии жестокости Кейла уделено неоправданно мало времени. Авторы захотели показать в фильме слишком много историй, и сделали много интересных сюжетных ходов. Но на то, чтобы их раскрыть, просто не хватило времени. Сюжета в «Логове монстра» достаточно на целый мини-сериал из пяти-шести эпизодов. Жизнь выходцев из бедных районов и их противостояние богачу — понятно, что полиция поверит более респектабельному человеку. Атаки Кейла на семью и близких и его же «воспитание» своей заключённой. Предыстория злодея, операция ФБР и другие случаи подобного насилия. Все эти темы есть в фильме, но каждая выглядит поверхностно. Сюжет всё время прыгает с одной линии на другую, и проникнуться атмосферой можно просто не успеть.

Кадр из фильма «Логово монстра»

Но в итоге даже при этих недостатках поклонники Шиэна и Теннанта останутся довольны. Первый будто и не изменился за прошедшие со старта Misfits годы. Второй, конечно, уже постарел, но от этого выглядит только более опасным и даже зловещим. И тем приятнее увидеть редкую улыбку на его лице, хотя напоминает она скорее не Доктора, а Барти Крауча из «Гарри Поттера». Если бы авторы подошли к делу чуть аккуратнее и тоньше, то фильм бы удался на все сто. Но здесь слишком часто всё идёт по пути наименьшего сопротивления. Герой все мысли высказывает вслух — то по телефону, то даже просто в одиночестве. Злодей всегда появляется внезапно, будто у него есть какая-то суперсила. Видимо, этим решили добавить подобия скримеров. А некоторые его поступки выглядят уж слишком эмоционально и мелочно, разрушая образ абсолютного зла. Но всё же за противостоянием этой пары смотреть интересно: актёры справляются отлично, только им иногда мешает обилие побочных историй.

Алексей Хромов

В российском прокате с 19 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Логово монстра»