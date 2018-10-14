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Постер сериала Кемпинг
Постер сериала Кемпинг
Рейтинги
4.4 Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кемпинг

Кемпинг (2018 - 2018)

45-летний глава семейства Уолт решает отпраздновать свой день рождения на природе вместе с близкими и друзьями Camping 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

«Кемпинг» — американский комедийный сериал, выходящий на телеканале HBO. Премьера первой серии прошла в 2014 году. Несмотря на звездный актерский состав, шоу было закрыто после первого сезона. В центре истории — 45-летний глава семейства Уолт, который решает отпраздновать свой день рождения на природе вместе с близкими и друзьями. Однако события идут не совсем по сценарию: многое портят гости, которые, по всей видимости, не слишком хорошо ориентируются на природе. Частично общую атмосферу нагнетает сам Уолт, ведь он совсем не хочет отмечать свой праздник где-то в глуши.

Кемпинг - трейлер первого сезона
Кемпинг  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Яница Браво
Яница Браво Nina-Joy
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер Kathryn McSorley-Jodell
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант Walt Jodell
Айони Скай
Айони Скай Carleen
Артуро дель Пуэрто Miguel
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис Jandice
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

4.4
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Сезоны
Кемпинг - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
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