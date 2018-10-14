«Кемпинг» — американский комедийный сериал, выходящий на телеканале HBO. Премьера первой серии прошла в 2014 году. Несмотря на звездный актерский состав, шоу было закрыто после первого сезона. В центре истории — 45-летний глава семейства Уолт, который решает отпраздновать свой день рождения на природе вместе с близкими и друзьями. Однако события идут не совсем по сценарию: многое портят гости, которые, по всей видимости, не слишком хорошо ориентируются на природе. Частично общую атмосферу нагнетает сам Уолт, ведь он совсем не хочет отмечать свой праздник где-то в глуши.