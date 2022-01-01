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Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Amitabh Bachchan
О персоне
Фильмография
Амитабх Баччан
Amitabh Bachchan
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Дата рождения
11 октября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Амитабха Баччана
Родился 11 октября 1942 года. Аллахабад, Индия.
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Фильмография Амитабха Баччана
Полоса 34
драма, триллер
2022, Индия
9.0
Месть
триллер, детектив
2019, Индия
7.0
Пэд Мен
комедия, биография
2018, Индия
7.0
Банды Индостана
боевик, драма, исторический
2018, Индия
4.0
Розовый
триллер, драма
2016, Индия
8.0
Болливуд: величайшая история любви
документальный
2011, Индия
6.0
Три карты
триллер, драма, криминал
2010, Индия
4.0
Аладин
сказка, приключения
2009, Индия
4.0
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