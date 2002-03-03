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Постер сериала Иеремия
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Киноафиша Сериалы Иеремия

Иеремия (2002 - 2004)

Jeremiah 18+
Год выпуска 2002
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 25 часов 5 минут

О чем сериал

Будущее. Прошло 15 лет после «Большой смерти», эпидемии унесшей жизни всего взрослого населения планеты. Единственные, кого пощадила страшная болезнь – это дети не достигшие пубертатного возраста. Иеремия – один из многих, кто похоронил своих родителей и научился выживать в беспощадном, практически средневековом мире, где выживает сильнейший. В этом мире нет ни заводов, ни транспорта, ни магазинов, ни школ. Ничего. Обрадовавшись свободе, дети крушили все, и лишь спустя годы осознали, что, разрушив созданное их родителями, они не умеют и не знают, как это восстановить. Путешествуя из города в город, Иеремия ищет таинственный сектор «Валхалла», о котором перед смертью рассказал его отец. Вместе со своим новым другом Курди, Иеремия приходит в «Грозовую гору», тайное сообщество молодых людей, занимающихся разгадкой тайны «Большой смерти». Курди и Иеремия соглашаются стать оперативниками сообщества, но при одном условии: они не только будут искать признаки наступления новой волны эпидемии, но и помогать людям.

В ролях Персонажи
Автор идеи
J. Michael Straczynski
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ингрид Кавелаарс Erin
Питер Стеббингс
Питер Стеббингс Markus Alexander
Байрон Лоусон Lee Chen
Люк Перри
Люк Перри Jeremiah
Мэлколм-Джамал Уорнер Kurdy
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Сезоны
Иеремия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 20 эпизодов
 
Иеремия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2003, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериал
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