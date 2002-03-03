Будущее. Прошло 15 лет после «Большой смерти», эпидемии унесшей жизни всего взрослого населения планеты. Единственные, кого пощадила страшная болезнь – это дети не достигшие пубертатного возраста. Иеремия – один из многих, кто похоронил своих родителей и научился выживать в беспощадном, практически средневековом мире, где выживает сильнейший. В этом мире нет ни заводов, ни транспорта, ни магазинов, ни школ. Ничего. Обрадовавшись свободе, дети крушили все, и лишь спустя годы осознали, что, разрушив созданное их родителями, они не умеют и не знают, как это восстановить. Путешествуя из города в город, Иеремия ищет таинственный сектор «Валхалла», о котором перед смертью рассказал его отец. Вместе со своим новым другом Курди, Иеремия приходит в «Грозовую гору», тайное сообщество молодых людей, занимающихся разгадкой тайны «Большой смерти». Курди и Иеремия соглашаются стать оперативниками сообщества, но при одном условии: они не только будут искать признаки наступления новой волны эпидемии, но и помогать людям.