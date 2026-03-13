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Постер фильма King of Dope
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Киноафиша Фильмы King of Dope
4.8

King of Dope

, 2026
Król dopalaczy
Польша / боевик, криминал
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Постер фильма King of Dope
4.8
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Не пойду 0

В ролях

Томаш Влосок
Томаш Влосок
Dawid
Ванесса Александр
Paula
Лукаш Симлат
Лукаш Симлат
'Lewy'
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Jadwiga
Ян Фрыч
Gewer
Рафал Мацьковяк
'Maestro'
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Minister
Януш Хабёр
'Pieta'
Марек Калита
Senator
Wiktoria Filus
Katarzyna Galazka
Лена Гора
Режиссер Pat Howl
Сценарист Pat Howl, Katarzyna Samson
Композитор Wojciech Urbanski, Lukasz Palkiewicz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 июня 2026
Премьера в мире 13 марта 2026
Дата выхода
27 марта 2026 Великобритания 15
19 марта 2026 Германия 16
20 марта 2026 Ирландия 16
13 марта 2026 Польша
Сборы в мире $237 907
Производство Król Dopalaczy Film
Другие названия
Król dopalaczy, King of Dope

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

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