В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Pat Howl
Сценарист
Pat Howl, Katarzyna Samson
Композитор
Wojciech Urbanski, Lukasz Palkiewicz
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
10 июня 2026
Премьера в мире
13 марта 2026
Дата выхода
|27 марта 2026
|Великобритания
|
|15
|19 марта 2026
|Германия
|
|16
|20 марта 2026
|Ирландия
|
|16
|13 марта 2026
|Польша
|
|
Сборы в мире
$237 907
Производство
Król Dopalaczy Film
Другие названия
Król dopalaczy, King of Dope