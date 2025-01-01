Меню
Персоны
Джон Оливер
Награды и номинации Джона Оливера
John Oliver
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Scripted Variety Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Scripted Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший ведущий
Номинант
