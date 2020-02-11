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Постер к сериалу Цени каждый день
Постер к сериалу Цени каждый день
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Цени каждый день
Цени каждый день (2020 - …) Cherish the Day
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Цени каждый день» – это философская мелодрама, изучающая место любви в огромном современном мире. Эван и Джентли – очень разные взрослые люди с давно сформировавшимися характерами и личными проблемами. Тем не менее, они находят друг друга, и случайная встреча в библиотеке переворачивает жизни обоих. В каждом эпизоде истории пара проходит через определенный этап отношений, преодолевая различные препятствия и сражаясь за общее счастье. Влюбленные наслаждаются своим чувством, несмотря ни на что.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Бич
Майкл Бич
Алано Миллер
Алано Миллер
Зоша Рокемор
Зоша Рокемор
Сисели Тайсон
Лорен Лотт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Цени каждый день - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Цени каждый день - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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