Сериал «Цени каждый день» – это философская мелодрама, изучающая место любви в огромном современном мире. Эван и Джентли – очень разные взрослые люди с давно сформировавшимися характерами и личными проблемами. Тем не менее, они находят друг друга, и случайная встреча в библиотеке переворачивает жизни обоих. В каждом эпизоде истории пара проходит через определенный этап отношений, преодолевая различные препятствия и сражаясь за общее счастье. Влюбленные наслаждаются своим чувством, несмотря ни на что.