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Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Постер сериала Мыслить как преступник
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
7 постеров
Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник

Мыслить как преступник (2005 - …)

Criminal Minds 18+
Год выпуска 2005
Страна США/Канада
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 265 часов 30 минут

О чем сериал

«Мыслить как преступник» — американский криминальный сериал, производством которого занимался телеканал CBS. Премьера пилотной серии состоялась в 2005 году, финальная серия вышла в 2020 году. Всего было отснято более трехсот эпизодов. Главные герои — амбициозные агенты ФБР, способные проникать в разум даже самых сложных и закрытых преступников. С помощью своих талантов они находят заложников и раскрывают убийства. Периодически к работе криминалистов присоединяются эксперты по поведенческому анализу, они стараются ухватить цель и мотив каждого преступления, когда сами агенты находятся в тупике.

Мыслить как преступник - трейлер шестнадцатого сезона
Мыслить как преступник  трейлер шестнадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Jeff Davis
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Томас Гибсон Aaron "Hotch" Hotchner
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс Ashley Seaver
Мэттью Грей Гублер
Мэттью Грей Гублер Dr. Spencer Reid
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн Alex Blake
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин Jason Gideon
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Мыслить как преступник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 20 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 26 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 24 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 23 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2015, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2017, 22 эпизода
 
Мыслить как преступник - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2018, 15 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2020, 10 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2022, 10 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2024, 10 эпизодов
 
Мыслить как преступник - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2025, 10 эпизодов
 
Criminal Minds: Evolution
TBA,
 
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