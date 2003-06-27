Необычный сериал от создателя шоу «Ганнибал» Брайана Фуллера. Юная девушка Джордж умирает по нелепой случайности, но оказывается, что земное существование для неё не закончится. Ей предстоит работать на саму Смерть, забирая души у людей, которые вот-вот должны умереть, и спасая их от физических страданий. Для живых теперь она будет выглядеть совсем по-другому. Но разорвать связь с прошлым окажется не так просто — Джордж предстоит заново узнать свою сестру и переосмыслить то, как она провела свои первые 18 лет на этой планете.