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Постер сериала Мертвые, как я
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Киноафиша Сериалы Мертвые, как я

Мертвые, как я (2003 - 2004)

Dead Like Me 18+
Год выпуска 2003
Страна США/Канада
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 29 часов 0 минут

О чем сериал

Необычный сериал от создателя шоу «Ганнибал» Брайана Фуллера. Юная девушка Джордж умирает по нелепой случайности, но оказывается, что земное существование для неё не закончится. Ей предстоит работать на саму Смерть, забирая души у людей, которые вот-вот должны умереть, и спасая их от физических страданий. Для живых теперь она будет выглядеть совсем по-другому. Но разорвать связь с прошлым окажется не так просто — Джордж предстоит заново узнать свою сестру и переосмыслить то, как она провела свои первые 18 лет на этой планете.

В ролях
В ролях
Синтия Стивенсон
Синтия Стивенсон
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Ребекка Гэйхарт
Кристин Уиллз
Ellen Muth
Laura Harris
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Мертвые, как я - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 14 эпизодов
 
Мертвые, как я - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2004, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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