«Возвращение АйКарли» — комедийный подростковый сериал. Является перезапуском одноименного шоу, популярного в начале нулевых годов. Сюжет оригинального сериала рассказывает о девушке по имени Карли, которая решает создать собственное веб-шоу. В рамках передачи главная героиня делится подробностями своей жизни и проблемами, с которыми то и дело сталкивается. Неожиданно проект становится популярным — к Карли присоединяются ее многочисленные друзья и старший брат Спенсер. Вместе они решают заняться развитием своего детища. В перезапуске Карли также продолжает вести свое шоу, параллельно решая уже более «взрослые» проблемы.