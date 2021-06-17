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Постер к сериалу Возвращение АйКарли
Постер к сериалу Возвращение АйКарли
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Киноафиша Сериалы Возвращение АйКарли
Возвращение АйКарли (2021 - …) iCarly
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 11 часов 30 минут
О чем сериал

«Возвращение АйКарли» — комедийный подростковый сериал. Является перезапуском одноименного шоу, популярного в начале нулевых годов. Сюжет оригинального сериала рассказывает о девушке по имени Карли, которая решает создать собственное веб-шоу. В рамках передачи главная героиня делится подробностями своей жизни и проблемами, с которыми то и дело сталкивается. Неожиданно проект становится популярным — к Карли присоединяются ее многочисленные друзья и старший брат Спенсер. Вместе они решают заняться развитием своего детища. В перезапуске Карли также продолжает вести свое шоу, параллельно решая уже более «взрослые» проблемы.

Возвращение АйКарли - трейлер второго сезона
Возвращение АйКарли
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Миранда Косгров
Миранда Косгров Carly
Нэйтан Кресс
Нэйтан Кресс Freddie
Мэри Шир
Мэри Шир
Джерри Трэйнор
Джерри Трэйнор Spencer
Майкл Провост
Майкл Провост
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возвращение АйКарли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Возвращение АйКарли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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